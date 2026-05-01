Fiera dei Librai Concerto del Primo Maggio Atalanta-Genoa e Lortie | il week-end in città

Nel fine settimana del Primo Maggio, Bergamo ospita numerosi eventi tra cui la Fiera dei Librai, un concerto e diverse partite di calcio. La Fiera, dedicata agli appassionati di libri, si svolge nel centro cittadino e coinvolge vari espositori. Venerdì si tiene un concerto che richiama un pubblico locale, mentre il sabato e la domenica si disputano le sfide di calcio tra le squadre di Bergamo e Genoa.

Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel lungo fine-settimana del Primo Maggio. Fra gli appuntamenti spicca la Fiera dei Librai con ospiti Luciano Ongaro, Simone Tempia, Maria Inglese e Ivo Lizzola, Guido Barbujani, Vittorio Cogliati Dezza e Sergio Tanzarella (venerdì), Giordana Ferri, Carmen Romano, Alessandro Lucà e don Luigi Ciotti, Luigi Pagano, Daniela Minerva, Sara Donati, Linda Laura Sabbadini, Massimo Cortesi, Vincenzo Mazzoleni, Daniele Mencarelli e Gian Piero Piretto (sabato), Elena De Bortoli, Sergio Cotti, Melania G. Mazzucco, Giuliano Zanchi, Enzo Amendola, Luciano Manicardi, Enrico Galiano, Patrizia Valduga e Marco Damilano (domenica).🔗 Leggi su Bergamonews.it

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