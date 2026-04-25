Nel fine settimana a Bergamo si svolgono numerose iniziative tra cui la Fiera dei Librai, un evento dedicato agli amanti del libro. Si tengono anche un festival del tatuaggio, un concerto di musica folk, una rassegna di operetta, una gara di soap box e un evento dedicato al sushi. Questi appuntamenti coinvolgono diverse location e attraggono pubblico da vari territori. La città si anima con attività culturali e ricreative per tutti i gusti.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la Fiera dei Librai con ospiti Guido Bosticco, Lucio Sisana, Andrea Rundo, Roberto Esposito e Paolo Malaguti (sabato), Laura Taiocchi, Giorgio Falco, Carmen Romano, Bibbiana Cau, Maria Teresa Brolis e Marco Carobbio, Elena Granata, Lella Costa e Marcello Fois (domenica). Da annotare, inoltre, la nuova edizione di “Tattoo Weekend” alla Fiera di Bergamo, la mostra “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna” all’Accademia Carrara, il concerto “Liber3 di cantare e di ballare” in Piazza Mascheroni con – tra gli altri – i Servi disobbedienti e i Folkstone (sabato), “Soap Box Rally” sulle Mura, l’Operetta al Teatro Donizetti, “Asian Festival” a ChorusLife, la sagra del risotto al Piazzale degli Alpini e altro ancora.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si parla di: Fiera dei Librai, Tattoo, Folkstone, Operetta, Soap Box Rally e sushi: il week-end in città; Guida agli eventi del weekend (24 – 26 aprile).

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