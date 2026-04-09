Il 30 aprile si apre la 43ª Fiera Agricola della Pianura Bergamasca, che si svolgerà fino al 3 maggio, con eventi collaterali fino alla metà di maggio. Durante l'inaugurazione, presente il presidente della regione. Il programma della manifestazione è stato reso noto e include diverse attività dedicate al settore agricolo. La fiera si svolge a Treviglio e rappresenta una tradizione annuale per gli operatori del settore.

Treviglio. Svelato il programma della 43ª Fiera Agricola della Pianura Bergamasca, in partenza il 30 aprile e in calendario fino al 3 maggio, con eventi collaterali fino alla metà del mese. La manifestazione si estende su 10mila metri quadrati e coinvolge 120 espositori, con un calendario che prevede 5 convegni e workshop. In programma esposizioni di macchinari e attrezzature, padiglioni dedicati ai prodotti a km zero e momenti di approfondimento su zootecnia e filiera lattiero-casearia. Confermati lo Spring Show e il Junior Show in collaborazione con Aral, oltre ad attività didattiche per famiglie e scuole. Tra le novità, l’evento serale “ Suoni e Sapori ” (24–26 aprile), pensato per avvicinare un pubblico più giovane con musica e prodotti del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Indagato per caporalato il cognato del presidente della Lombardia Attilio FontanaAndrea Dini è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made...

Caporalato, indagato il cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana(Adnkronos) – Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è indagato per caporalato dalla Procura di Milano.

Temi più discussi: Al via il 30 aprile la 43ª Fiera Agricola della Pianura Bergamasca. All’inaugurazione il presidente Attilio Fontana; Fiera Agricola della Pianura Bergamasca; Primo maggio a Malacappa; Fiera di Primavera: l'evento più colorato del weekend.

Al via il 30 aprile la 43ª Fiera Agricola della Pianura Bergamasca. All’inaugurazione il presidente Attilio FontanaSvelato il programma 2026, tra conferme e novità, con il nuovo evento serale Suoni e Sapori pensato per famiglie e giovani ... bergamonews.it

Al via la 17ª Fiera dell’Agricoltura AgRioloAgRiolo si conferma così molto più di una fiera: è un luogo di incontro, un ponte tra generazioni, un racconto collettivo che unisce memoria e futuro. Un invito a riscoprire l’agricoltura come ... ravenna24ore.it

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