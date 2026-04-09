Al via il 30 aprile la 43ª Fiera Agricola della Pianura Bergamasca All’inaugurazione il presidente Attilio Fontana
Il 30 aprile si apre la 43ª Fiera Agricola della Pianura Bergamasca, che si svolgerà fino al 3 maggio, con eventi collaterali fino alla metà di maggio. Durante l'inaugurazione, presente il presidente della regione. Il programma della manifestazione è stato reso noto e include diverse attività dedicate al settore agricolo. La fiera si svolge a Treviglio e rappresenta una tradizione annuale per gli operatori del settore.
Treviglio. Svelato il programma della 43ª Fiera Agricola della Pianura Bergamasca, in partenza il 30 aprile e in calendario fino al 3 maggio, con eventi collaterali fino alla metà del mese. La manifestazione si estende su 10mila metri quadrati e coinvolge 120 espositori, con un calendario che prevede 5 convegni e workshop. In programma esposizioni di macchinari e attrezzature, padiglioni dedicati ai prodotti a km zero e momenti di approfondimento su zootecnia e filiera lattiero-casearia. Confermati lo Spring Show e il Junior Show in collaborazione con Aral, oltre ad attività didattiche per famiglie e scuole. Tra le novità, l’evento serale “ Suoni e Sapori ” (24–26 aprile), pensato per avvicinare un pubblico più giovane con musica e prodotti del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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