Incendio nel cuore di Napoli in fiamme lo storico teatro Sannazaro Ipotesi cortocircuito
Nella notte di lunedì, un cortocircuito ha provocato un grande incendio al Teatro Sannazaro, uno dei simboli storici di Napoli. Le fiamme hanno avvolto il palcoscenico e le strutture vicine, lasciando dietro di sé macerie e fumo denso che ha invaso le strade di Chiaia. La polizia sta ancora indagando sulle cause precise, mentre i vigili del fuoco lavorano per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Un vasto incendio ha devastato nelle prime ore di martedì mattina lo storico Teatro Sannazaro, nel centrale e elegante quartiere di Chiaia a Napoli. Le fiamme, sviluppatesi poco dopo le 6.30, hanno rapidamente avvolto gran parte della struttura, interessando in particolare la cupola storica del teatro e coinvolgendo anche un edificio residenziale adiacente. Inferno all’alba: fiamme alte e fumo denso in via Chiaia. L’allarme è scattato all’alba, quando i primi residenti della zona hanno notato una colonna di fumo e lingue di fuoco alte che si levavano dalla parte superiore dell’edificio. Testimoni oculari presenti sui social hanno descritto scene di grande apprensione, con il fumo che ha reso l’aria irrespirabile nel quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Incendio in pieno centro a Napoli: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro
Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro a Napoli, causando danni alla struttura.
Incendio nella notte a Napoli: fiamme al Teatro Sannazaro, quattro intossicati
Un incendio si è scatenato nel cuore di Napoli, al Teatro Sannazaro, nella notte tra il 16 e il 17 febbraio, causando l’intossicazione di quattro persone.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ++ Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro ++; Incendio nel cuore di Chiaia, brucia la cupola del teatro Sannazaro VIDEO; Divampa un misterioso incendio nel cuore della notte: distrutta un’Audi A4 station wagon; Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazaro. FOTO.
Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro SannazzaroIncendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. (ANSA) ... ansa.it
Divampa incendio nel centro di Napoli: a fuoco il teatro SannazzaroNapoli, 17 febbraio 2026 - Incendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal ... quotidiano.net
Allarme nel cuore di Napoli: incendio al Teatro Sannazzaro. Persone intossicate - facebook.com facebook