FI Giovani | Capuana guida il nuovo piano per i territori

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Leoni ha annunciato la nomina di Piermaria Capuana come responsabile del Dipartimento Autonomie locali di Forza Italia Giovani. La decisione riguarda la gestione delle attività legate alle autonomie e ai territori all’interno del movimento giovanile. Capuana assumerà il ruolo con l’obiettivo di coordinare le iniziative e le strategie in ambito locale, contribuendo alla definizione delle politiche per i giovani nelle diverse aree del paese.

? Cosa sapere Simone Leoni nomina Piermaria Capuana responsabile del Dipartimento Autonomie locali di Forza Italia Giovani.. Il piano mira a creare una rete di giovani amministratori tra i comuni italiani.. A Roma, il segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, ha conferito a Piermaria Capuana l’incarico di responsabile per il Dipartimento Autonomie locali e Pubblica amministrazione, su indicazione di Antony Mammino. La decisione punta a sfruttare l’esperienza maturata dalla nuova incaricata come capogruppo del movimento a Catania, inserendola in un progetto di rinnovamento che mira a collegare le dinamiche dei piccoli centri con la politica nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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