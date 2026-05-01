FI Giovani | Capuana guida il nuovo piano per i territori

Simone Leoni ha annunciato la nomina di Piermaria Capuana come responsabile del Dipartimento Autonomie locali di Forza Italia Giovani. La decisione riguarda la gestione delle attività legate alle autonomie e ai territori all’interno del movimento giovanile. Capuana assumerà il ruolo con l’obiettivo di coordinare le iniziative e le strategie in ambito locale, contribuendo alla definizione delle politiche per i giovani nelle diverse aree del paese.

? Cosa sapere Simone Leoni nomina Piermaria Capuana responsabile del Dipartimento Autonomie locali di Forza Italia Giovani.. Il piano mira a creare una rete di giovani amministratori tra i comuni italiani.. A Roma, il segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, ha conferito a Piermaria Capuana l’incarico di responsabile per il Dipartimento Autonomie locali e Pubblica amministrazione, su indicazione di Antony Mammino. La decisione punta a sfruttare l’esperienza maturata dalla nuova incaricata come capogruppo del movimento a Catania, inserendola in un progetto di rinnovamento che mira a collegare le dinamiche dei piccoli centri con la politica nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FI Giovani: Capuana guida il nuovo piano per i territori Notizie correlate Forza Italia Giovani: Lettieri guida il nuovo piano nei 27 comuniIl movimento giovanile di Forza Italia nella provincia di Crotone si avvia a una nuova fase organizzativa con la nomina di Nicodemo Lettieri a... Nuovo piano idrogeologico, Legacoop: “Così la Romagna si ferma, serve un confronto con i territori”Secondo Legacoop il nuovo piano idrogeologico rischia di congelare milioni di investimenti già autorizzati. Contenuti e approfondimenti Si parla di: FI Giovani, Capuana nominato responsabile nazionale Enti locali. FI Giovani, Capuana nominato responsabile nazionale Enti localiROMA – Nuovo incarico nazionale per Piermaria Capuana in Forza Italia Giovani. Il segretario nazionale Simone Leoni lo ha nominato responsabile del Dipartimento Autonomie locali e Pubblica ... livesicilia.it FI Giovani, Capuana responsabile nazionale: Dai territori al nazionale: la sfida è far crescere i giovani amministratoriIl segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, ha nominato Piermaria Capuana responsabile ... msn.com