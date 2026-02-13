Nuovo piano idrogeologico Legacoop | Così la Romagna si ferma serve un confronto con i territori

Legacoop denuncia che il nuovo Piano idrogeologico del Fiume Po sta bloccando lo sviluppo economico in Romagna, a causa delle restrizioni imposte alle attività agricole e alle imprese locali. La regione si trova di fronte a limitazioni più rigide che ostacolano i lavori e i progetti già avviati. Un esempio concreto è la sospensione di alcuni interventi di manutenzione lungo il fiume, che rischiano di compromettere la sicurezza delle aziende e delle comunità.

Secondo Legacoop il nuovo piano idrogeologico rischia di congelare milioni di investimenti già autorizzati. Appello a governo, Regione e sindaci per trovare un equilibrio Si confermano le preoccupazioni delle imprese relativamente al nuovo Piano per l’assetto idrogeologico del Fiume Po, esteso a tutte le fasce fluviali della Romagna. Sul tema torna a intervenire Legacoop Romagna: “Un piano messo a punto dall’autorità di Bacino Distrettuale, che si pone l’obiettivo, importante e condiviso, della sicurezza idrogeologica del territorio ma, contestualmente, per come fino a qui scritto, blocca milioni di investimenti, necessari al consolidamento economico della Romagna e alla tenuta dell’occupazione, in tutti i settori produttivi, dall’agricoltura, alla manifattura, ai servizi e alla grande distribuzione organizzata”.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su nuovo piano Nuovo piano idrogeologico: "Così si bloccano investimenti": "No, ma attenti alle alluvioni" Un nuovo piano di assetto idrogeologico rischia di bloccare molti investimenti. Generazioni Romagna, giovani cooperatori a confronto con il presidente di Legacoop nazionale Il confronto tra giovani cooperatori di Generazioni Romagna e il presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, si è svolto a Forlì presso la sede di Formula Servizi. Ultime notizie su nuovo piano Argomenti discussi: Nuovo piano idrogeologico: Così si bloccano investimenti: No, ma attenti alle alluvioni; Legacoop critica il piano per l'assetto idrogeologico: In Romagna blocca 500 milioni di investimenti; Legacoop boccia il nuovo Piano di Asetto Idrogeologico: Così si ‘vetrifica’ la Romagna; Piano Idrogeologico da rivedere. Legacoop: 500 milioni di investimenti a rischio. Piano Idrogeologico. Legacoop Romagna: Le imprese al lavoro sulle osservazioniLegacoop Romagna ha già evidenziato nelle scorse settimane i numeri del problema, che sono davvero significativi: una stima di 500 milioni di interventi ... chiamamicitta.it Legacoop Romagna, il nuovo piano idrogeologico fermerebbe 500 milioni di investimentiLegacoop Romagna lancia un allarme sul nuovo Piano di Assetto Idrogeologico adottato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po: se approvato definitivamente e applicato come formulato, spieg ... ansa.it Locri: nuovo piano di illuminazione - facebook.com facebook Approvato dalla Giunta regionale del #Piemonte il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 @gianlucavignale regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com