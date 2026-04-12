Il movimento giovanile di Forza Italia nella provincia di Crotone ha annunciato la nomina di Nicodemo Lettieri a coordinatore provinciale. La decisione riguarda anche la definizione di un nuovo piano di lavoro che coinvolgerà 27 comuni della zona. La nomina segna un punto di svolta nell’organizzazione del gruppo, che si prepara a rafforzare la propria presenza sul territorio.

Il movimento giovanile di Forza Italia nella provincia di Crotone si avvia a una nuova fase organizzativa con la nomina di Nicodemo Lettieri a coordinatore provinciale. Il passaggio di testimone, che vede l’uscita di scena di Francesco Bossio per un nuovo incarico regionale, punta a consolidare il radicamento del partito nei 27 comuni del territorio crotonese attraverso una strategia basata sulla formazione e sul coinvolgimento attivo delle nuove generazioni. Un ricambio generazionale tra continuità e nuove responsabilità. La riorganizzazione della struttura giovanile del partito ha preso ufficialmente il via con la decisione di affidare la guida provinciale a un profilo tecnico e giovane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forza Italia Giovani: Lettieri guida il nuovo piano nei 27 comuni

Forza Italia Giovani, Randazzo confermato vice segretario regionale: “Continuità e fiducia nei giovani”Ufficializzata oggi la conferma di Matteo Randazzo nel ruolo di vice segretario regionale di Forza Italia Giovani.

Forza Italia, Tajani prepara il nuovo corso: Costa guida i deputatiIl futuro organizzativo di Forza Italia si gioca tra i corridoi di Montecitorio e la residenza milanese di Corso Venezia, dove Antonio Tajani deve...