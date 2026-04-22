da oriente ad occidente il nuovo viaggio del festival pianistico di brescia e bergamo

Dal 27 aprile al 27 novembre, Bergamo ospiterà nuovamente il Festival Pianistico, un evento internazionale che coinvolge artisti provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione si svolgerà in più location della città, con concerti e incontri dedicati al pianoforte e alla musica classica. L'edizione di quest'anno si inserisce nel calendario culturale locale e prevede una serie di appuntamenti distribuiti nel corso dei mesi.

Articolo. Dal 27 aprile al 27 novembre torna a Bergamo la kermesse internazionale dedicata al pianoforte. Un dialogo che abbraccia tradizione, contemporaneità e inclusione Tempo di primavera, tempo di bellezza: ancora una volta, Bergamo si fa centro della grande musica con interpreti di fama internazionale, aperti al dialogo tra est e ovest. Il 63esimo «Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo», in programma dal 27 aprile al 27 novembre, si intitola «Oriente&Occidente - da Chopin ad Arvo Pärt». Al centro di questa nuova edizione ci sono i protagonisti dell’Europa orientale e dei Paesi slavi: accanto ai nomi straordinari di...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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