festival degli spaventapasseri e spazio alla rassegna equestre

Nel fine settimana del Primo Maggio, la Lombardia si anima con eventi dedicati a diverse passioni. Tra queste, il Festival degli Spaventapasseri e una rassegna equestre attirano visitatori di tutte le età. Le manifestazioni si svolgono in diverse località della regione, offrendo occasioni di svago e socializzazione mentre si approfitta delle prime giornate di primavera. È un momento in cui tradizioni, spettacoli e natura si incontrano per creare un’offerta variegata.

Nel weekend del Primo Maggio, tra scampagnate e gite fuori porta, la Lombardia si riempie di eventi per tutti i gusti: feste popolari, tradizioni, sapori e iniziative all’aria aperta che accompagnano l’inizio della bella stagione. E allora oggi vi proponiamo questa comoda guida dove sono presenti alcune tra le tantissime proposte di questi giorni tra cui scegliere. Nel Bresciano, protagonista è Travagliato Cavalli (30 aprile – 3 maggio), una delle più importanti manifestazioni equestri d’Italia: concorsi, spettacoli, area bimbi, country dance e il suggestivo Galà serale trasformano la fiera in un’esperienza completa tra sport e intrattenimento.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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