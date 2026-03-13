Domani sera alla Skaletta si svolge il ‘Duo Festival’, una rassegna rock che durerà tutta la notte. Tre gruppi si alterneranno sul palco a partire dalle 21, offrendo un programma che unisce stili e sonorità differenti. La serata si propone come un evento musicale che coinvolgerà gli appassionati di musica dal vivo, con performance previste fino a tarda notte.

Tre gruppi per un festival lungo una notte, capace di mettere insieme generi e vocazioni diverse: domani a partire dalle 21.30, la Skaletta Rock Club si animerà con il ’Duo Festival’, che schiererà un parterre di artisti locali e non a riscaldare ancora una volta la sua dimensione live. Sul palco del locale di via Crispi 168, si alterneranno il Luka Karboni Project lanciato da Manuel Cossu – batterista dei Manges – insieme a Samuele degli I Lona Staller da Como, The Sycamore Owls, post hardcorenoise dalla Spezia, e i Denti di cane, funk alternative post rock di Livorno. ’Pop rock explosion’ la formula che racconta le sonorità di Manu Manges e del suo compagno di formazione lariano, mentre i ’gufi’ Francesco Cabigliera (chitarra, voce) e Filippo Casarino (batteria) racconteranno la vita quotidiana con parole crude e suoni distorti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Duo Festival’ alla Skaletta, per una rassegna rock lunga una notte

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