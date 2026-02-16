Oristano lutto alla Sartiglia | malore fatale per un cavallo durante la storica corsa equestre
Un cavallo è morto improvvisamente durante la Sartiglia di Oristano, a causa di un malore improvviso mentre correva in piazza. La corsa, che richiama ogni anno centinaia di spettatori, si è fermata di colpo alla vista dell’animale a terra. Un testimone racconta di aver visto il cavallo stendersi e tentare di rialzarsi senza riuscirci, creando grande sorpresa tra il pubblico.
Sartiglia nel lutto: un cavallo muore improvvisamente durante la corsa, Oristano sotto shock. Oristano è in lutto. Un cavallo è deceduto a causa di un malore improvviso durante la storica Sartiglia, la manifestazione equestre che rappresenta il cuore pulsante della tradizione sarda. L’animale si è accasciato in piazza Manno, nel pieno del corteo dei cavalieri, gettando nello sconforto la comunità e riaprendo il dibattito sulla sicurezza e il benessere degli animali nelle feste popolari. Un malore improvviso, un gesto di rispetto. La tragedia si è consumata domenica 15 febbraio 2026, durante la preparazione alla corsa caratteristica della Sartiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu
La Sartiglia di Oristano si correrà senza caschetti quest'anno.
