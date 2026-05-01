Festival danza excelsior Galà étoile e debutti

Domani e dopodomani si svolgerà al Teatro dei Rinnovati di Siena il XIV Festival Danza Excelsior. La manifestazione prevede un galà, performance di étoile e debutti di nuovi talenti. L’evento, dedicato alla danza, coinvolge diverse compagnie e coreografi, offrendo una panoramica delle ultime produzioni e dei protagonisti emergenti del settore. La programmazione include anche incontri e sessioni di prova aperte al pubblico.

Il XIV Festival Danza Excelsior, in programma domani e dopodomani al Teatro dei Rinnovati di Siena, un evento che unisce il mondo della danza internazionale con la tradizione e l’innovazione artistica, organizzato dal Balletto di Siena sotto la direzione artistica del maestro Marco Batti con l’assessorato alla cultura. Questa edizione, come le precedenti, è dedicata alla memoria di Bruno Vescovo. Domani alle 21, prenderà il via il Galà Excelsior, con artisti internazionali ed étoile di fama mondiale, tra i quali Polina Semionova, Apolline Anquetil e Simona Atzori. La giornata del 3 maggio sarà invece tutta incentrata su due debutti assoluti:...🔗 Leggi su Lanazione.it

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