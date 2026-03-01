Gran galà della danza E tre

Stasera il Teatro Civico ospita la terza edizione del ‘Gran Galà della Danza’, un evento che negli anni ha conquistato un ruolo importante nel calendario dei festival dedicati al balletto in Italia. La serata prevede esibizioni di diverse compagnie e artisti, con performances che spaziano tra vari stili di danza. La manifestazione richiama appassionati e professionisti del settore da diverse regioni.

Il Teatro Civico accende stasera i riflettori sulla terza edizione del 'Gran Galà della Danza', appuntamento che in pochi anni si è ritagliato uno spazio riconoscibile nel panorama degli eventi dedicati al balletto in ambito nazionale. Una serata, che prenderà il via dalle 21, costruita come un mosaico di stili e provenienze, con interpreti che ogni giorno calcano alcuni dei più importanti palcoscenici europei. Il Galà è prodotto da Ad Eventi in collaborazione con il teatro spezzino e porta la firma artistica di Damiano Artale, che ha disegnato un programma capace di alternare brani del grande repertorio classico a creazioni contemporanee, includendo anche alcune prime mondiali pensate appositamente per questa edizione.