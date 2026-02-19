Anna Razzi addio all’étoile della Scala | una vita per la danza tra palcoscenico e tecnica

Anna Razzi, figura di spicco della danza italiana, è morta a Milano all’età di 85 anni a causa di problemi di salute. La ballerina ha dedicato tutta la vita al palcoscenico, esibendosi con artisti come Nureyev. Durante la sua carriera ha perfezionato le sue tecniche tra le aule della Scala e i studi di danza. La sua passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile nel mondo della danza. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il balletto italiano. La comunità artistica si stringe intorno alla sua famiglia.

Addio ad Anna Razzi, l’Étoile della Scala che ha danzato con Nureyev. Si è spenta a Milano all’età di 85 anni Anna Razzi, figura di spicco della danza italiana e per vent’anni étoile del Teatro alla Scala. La sua carriera, segnata da una tecnica impeccabile e una profonda espressività, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama coreutico nazionale e internazionale. I funerali si svolgeranno venerdì 20 febbraio a Roma. Una Formazione Completa per una Stella Nascente. Nata a Roma il 31 marzo 1940, Anna Razzi ha intrapreso un percorso formativo che ha abbracciato sia la recitazione che la danza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Anna Razzi è morta. È stata étoile al Teatro alla ScalaAnna Razzi è morta a Milano il 18 febbraio, causa di un infarto improvviso.

Addio a Anna Razzi, prima ballerina alla Scala e direttrice del San Carlo di NapoliAnna Razzi, famosa prima ballerina alla Scala, è morta a 86 anni a causa di complicazioni legate a una lunga malattia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.