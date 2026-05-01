Festival coreano un viaggio fra i sapori E alla scoperta dei segreti di bellezza

Negli ultimi anni, la cultura coreana ha guadagnato sempre più popolarità a livello globale, portando con sé una vasta gamma di tradizioni e prodotti. Un esempio sono i festival dedicati alla cucina e alla bellezza, che attirano visitatori da diverse parti del mondo. Durante queste manifestazioni si possono scoprire sapori autentici come il kimchi e conoscere le tecniche di cura della pelle tipiche della Corea. Eventi di questo genere stanno contribuendo a diffondere la conoscenza di aspetti culturali e pratici della Corea del Sud.

È ormai da qualche anno che il fascino della cultura coreana sta conquistando il mondo. Tra glass skin che donano luce al make-up, K-drama che fanno record di streaming e piatti deliziosi, come il kimchi, la Corea del Sud si è fatta strada nel cuore di molti. Il 9 maggio questo mondo affascinante approderà a Mercato Centrale Milano, con un vero e proprio Festival Coreano. Mercato Centrale si trasformerà in un distretto vibrante, dove l’Oriente incontrerà, per un giorno, il cuore pulsante della città. Accomunate dalla passione per il buon cibo, l’amore per le arti e per il fashion, Italia e Corea si scopriranno poi non così distanti. Il Festival sarà proprio occasione per celebrare l’incontro tra questi due mondi, creando un connubio tra eccellenza italiana e l’irresistibile energia della K-culture.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festival coreano, un viaggio fra i sapori. E alla scoperta dei segreti di bellezza Notizie correlate Leggi anche: Alla scoperta dei veri sapori di San Giuseppe Leggi anche: Alla scoperta delle origini. A Villa Borromeo un viaggio fra genealogia e psicologia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festival coreano, un viaggio fra i sapori. E alla scoperta dei segreti di bellezza; Il programma di domani del 74. Trento Film Festival; Festival Coreano al Mercato Centrale; Trento Film Festival day 3: la 52° Premio ITAS del Libro di Montagna. Festival coreano, un viaggio fra i sapori. E alla scoperta dei segreti di bellezzaÈ ormai da qualche anno che il fascino della cultura coreana sta conquistando il mondo. Tra glass skin che donano luce al make-up, K-drama che fanno record di streaming e piatti deliziosi, come il kim ... ilgiorno.it In Corea del Sud a tutta glowcation: il viaggio della bellezza a Seoul è l’ultimo trendFotografata da Booking, è la vacanza alla scoperta del fattore k-beauty. L'obiettivo? un itinerario sensoriale dove ogni tappa diventa occasione per ... repubblica.it Milano: Il prossimo Festival Coreano (intitolato “Seoul arriva a Milano”) si terrà sabato 9 maggio 2026 presso il Mercato Centrale Milano. L’evento trasformerà il primo piano della struttura in un distretto vibrante dedicato alla cultura K, con attività che spaziano - facebook.com facebook