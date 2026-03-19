alla scoperta dei veri sapori di san giuseppe

Il 19 marzo, a San Giuseppe, si festeggiano i papà con diverse tradizioni locali. In questa giornata, vengono preparati e consumati dolci tipici legati alla ricorrenza. La celebrazione coinvolge la comunità del paese, che si organizza per eventi e manifestazioni dedicate ai padri. L’atmosfera si anima con iniziative che richiamano le tradizioni tradizionali di questa festa.

Il 19 marzo, a San Giuseppe, l’Italia celebra i papà. A questa ricorrenza sono legati dolci simbolici, tra cui spicca la zeppola di San Giuseppe: ciambella o bignè di pasta choux, fritta o al forno, ripiena di crema pasticcera e decorata con amarene o ciliegie candite, icona del Centro Italia, in particolare della Campania. I dolci della Festa del Papà cambiano da regione a regione: pasticci, bignè o impasti morbidi lievitati, come i krapfen, da farcire con creme o marmellate. Al Sud, cuore della tradizione, spiccano le zeppole di San Giuseppe, le crespelle di riso e le Sfinci di San Giuseppe. Le zeppole, simbolo della festa, dovrebbero derivare dal latino serpùla, biscia, per la forma attorcigliata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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San Giuseppe, uomo del silenzio e della fiducia, ci ricorda la forza della semplicità e della responsabilità quotidiana. Nel giorno della sua festa celebriamo il custode della Gesù e sposo di Maria, modello di dedizione, lavoro e amore per la famiglia. A @di x.com