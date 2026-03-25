alla scoperta delle origini a villa borromeo un viaggio fra genealogia e psicologia

A Villa Borromeo si svolge una visita tra le radici genealogiche e gli aspetti psicologici delle famiglie brianzole. La rassegna invita a esplorare le origini attraverso l’analisi dei cognomi e delle storie familiari, che si trasmettono nel tempo e rappresentano un elemento di identità. La mostra si concentra sulla relazione tra passato e presente, offrendo un approfondimento sui legami che caratterizzano la comunità locale.

Viaggio ad Arcore tra i cognomi e la storia delle famiglie brianzole. Chi siamo? Da dove veniamo? Le risposte a queste domande spesso si celano tra le pieghe del tempo e in nomi portati con orgoglio. Per chi desidera intraprendere un cammino indietro nei secoli, il Comune ha organizzato un appuntamento di grande fascino sabato alle 16 nel Giardino d’inverno di Villa Boromeo con “L’Albero Genealogico e storia dei cognomi brianzoli“. L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione Genealogica Lombarda, "mira a trasformare la ricerca delle proprie origini in un’esperienza accessibile a tutti, coinvolgente e profondamente umana – spiega Evy De Marco, assessora alla Cultura –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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