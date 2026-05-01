Festa diocesana del lavoro alla sede di Ecopesce
Domani si svolgerà presso la sede di Ecopesce la Festa diocesana del lavoro, un evento organizzato dall’Ufficio diocesano dedicato ai temi legati alle problematiche sociali e lavorative. L’iniziativa coinvolge diverse persone e rappresenta un momento di confronto sulla condizione dei lavoratori e sulle sfide nel settore. La giornata prevede incontri e attività rivolte ai partecipanti, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle questioni occupazionali.
Si terrà domani la Festa diocesana del lavoro, promossa dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. L’evento sarà allestito presso la sede di Ecopesce, al numero 41C di via Francesco Masini, ed è dedicato al tema ‘Il lavoro e l’edificazione della pace’. L’iniziativa nell’animo degli organizzatori vuole rappresentare un momento di riflessione e condivisione su uno dei temi più centrali della vita sociale ed economica contemporanea, mettendo in relazione il valore del lavoro con la costruzione di una società più giusta e pacifica. Il programma prenderà avvio alle ore 16.30 con i saluti istituzionali e una serie di testimonianze, che offriranno spunti concreti e racconti diretti dal mondo del lavoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Leggi anche: Nell'azienda di Cesenatico che lavora i prodotti ittici si celebra il 2 maggio la festa diocesana del lavoro
Furto nella sede della Pastorale diocesana dei Migranti a Torino: rubati computer, telefoni e altro materialeUno o più ladri si sono introdotti, nella notte, nella sede della Pastorale diocesana dei Migranti in via Cottolengo a Torino.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: All’Ecopesce di Cesenatico la festa diocesana del lavoro -; Festa diocesana del lavoro alla sede di Ecopesce; Nell'azienda di Cesenatico che lavora i prodotti ittici si celebra il 2 maggio la festa diocesana del lavoro; 30 aprile: la Chiesa di Aversa in preghiera con e per il Mondo del Lavoro.
Festa diocesana del lavoro alla sede di EcopesceSi terrà domani la Festa diocesana del lavoro, promossa dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. L’evento sarà allestito presso la sede di Ecopesce, al numero 41/C di via Francesco ... ilrestodelcarlino.it
All’Ecopesce di Cesenatico la festa diocesana del lavoroLa proposta è dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, attraverso la Commissione Gaudium et Spes. Il lavoro e l’edificazione della pace è il titolo dato a questo appuntamento, per ... corrierecesenate.it
All’Ecopesce di Cesenatico la festa diocesana del lavoro Sabato 2 maggio la Messa presieduta dall'arcivescovo Caiazzo Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/3sp54uc7 - facebook.com facebook