festa diocesana del lavoro alla sede di ecopesce

Domani si svolgerà presso la sede di Ecopesce la Festa diocesana del lavoro, un evento organizzato dall’Ufficio diocesano dedicato ai temi legati alle problematiche sociali e lavorative. L’iniziativa coinvolge diverse persone e rappresenta un momento di confronto sulla condizione dei lavoratori e sulle sfide nel settore. La giornata prevede incontri e attività rivolte ai partecipanti, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle questioni occupazionali.

Si terrà domani la Festa diocesana del lavoro, promossa dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. L’evento sarà allestito presso la sede di Ecopesce, al numero 41C di via Francesco Masini, ed è dedicato al tema ‘Il lavoro e l’edificazione della pace’. L’iniziativa nell’animo degli organizzatori vuole rappresentare un momento di riflessione e condivisione su uno dei temi più centrali della vita sociale ed economica contemporanea, mettendo in relazione il valore del lavoro con la costruzione di una società più giusta e pacifica. Il programma prenderà avvio alle ore 16.30 con i saluti istituzionali e una serie di testimonianze, che offriranno spunti concreti e racconti diretti dal mondo del lavoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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