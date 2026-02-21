Il grande tennis nella Casa dello Sport | cinque tornei live su Sky e NOW
Il grande tennis torna a occupare la Casa dello Sport con cinque tornei trasmessi in diretta su Sky e NOW. Dal 23 febbraio al 1° marzo, gli appassionati potranno seguire le sfide di ATP 500 a Dubai e Acapulco, ATP 250 a Santiago, WTA 500 a Merida e WTA 250 ad Austin. La programmazione offre molte occasioni per seguire i migliori giocatori del circuito mentre si contendono i titoli. Gli incontri saranno visibili in tutta Italia in orari diurni e serali.
Il grande tennis torna protagonista nella Casa dello Sport. Da lunedì 23 febbraio a domenica 1° marzo, Sky e NOW trasmetteranno in diretta cinque tornei del circuito ATP e WTA, per una settimana ricca di sfide tra i migliori giocatori del panorama internazionale. In programma tre eventi del circuito maschile – ATP 500 Dubai, ATP 500 Acapulco e ATP 250 Santiago del Cile – e due appuntamenti del circuito femminile, WTA 500 Merida e WTA 250 Austin. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it
Napoli Tennis Cup 2026, torna il grande tennis in Villa: c’è WawrinkaTorneo del 22 al 29 marzo sui campi in terra rossa di viale Dohrn. Villari: Con un palasport potremo aumentare l’offerta ... napoli.repubblica.it
Il grande tennis torna a Napoli. Dal 22 marzo via al torneo Atp. Villari: Offerta di grande qualitàNapoli si riprende la scena del tennis internazionale. Dal 22 al 29 marzo il Tennis Club Napoli ospiterà una nuova edizione della Napoli Cup, torneo Atp 125 che riporta la città nel calendario mondial ... ildenaro.it
