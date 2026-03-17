Nella notte di lunedì 16 marzo, un drone è stato rinvenuto all’interno della caserma dell’Esercito Italiano situata in Corso Malta, a Napoli. L’oggetto volante è stato scoperto nei locali della struttura, senza che ci siano state conseguenze immediate o danni evidenti. Le autorità stanno indagando sulla provenienza del drone e sulle circostanze del suo ingresso nell’edificio.

Un drone è stato trovato all’interno della caserma dell’Esercito Italiano di Corso Malta, a Napoli, nella tarda serata di lunedì 16 marzo. Il velivolo, rinvenuto intorno alle 23:00, è stato notato da un addetto alla sicurezza militare durante un giro di controllo e la scoperta ha portato all’intervento dei carabinieri della Compagnia di Poggioreale. L’episodio ha riguardato la sede del 10° Cerimant, struttura indicata come un punto rilevante per la logistica, e ha fatto scattare verifiche per chiarire modalità e origine dell’impatto. Droni a Napoli: il ritrovamento nella caserma di Corso Malta. Secondo quanto ricostruito, il drone sarebbe rimasto incastrato sul tetto della struttura. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Drone si schianta contro la caserma dell’esercito italiano: cos’è successo

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