Lecce studenti in gita nella caserma dell’Esercito | E’ promozione della cultura scientifica

In una caserma di Lecce, studenti delle scuole superiori, tra cui tre classi quinte e una quarta, hanno visitato le strutture militari. L’evento ha avuto lo scopo di promuovere la cultura scientifica tra i giovani. Le classi hanno partecipato a un percorso didattico volto a conoscere le attività dell’Esercito e le tecnologie impiegate. La visita si è conclusa con un approfondimento su vari aspetti legati alla professione militare.

In caserma per la promozione della cultura scientifica. Tre classi quinte e una quarta del polo tecnico professionale "Moccia – Vanoni" di Nardò (Lecce) nei giorni scorsi sono state condotte, con un pullman messo a disposizione dall'Esercito, nel comando "Floriani di Torre Veneri", sede del reggimento addestrativo della scuola di cavalleria. Quarantasette ragazzi accompagnati dai loro docenti hanno svolto l'intera mattinata con i soldati. Il tutto è certificato dalla circolare della dirigente, Maria Rosaria Però, scritta il 16 febbraio con oggetto: "Visita guidata caserma Floriani di Torre Veneri – Progetto Giornate di promozione della cultura scientifica".