In occasione della Festa della mamma, molte persone scelgono di regalarle un momento di relax in una SPA, preferendolo ai regali tradizionali. Questa opzione permette di offrire alla mamma un'esperienza di benessere e di riposo, lontano dalla routine quotidiana. La scelta di un trattamento o di una giornata in spa si presenta come un modo diverso e più personale di celebrare la ricorrenza.

Celebrare la mamma concedendole un meritato momento di relax assoluto è un’idea diversa rispetto ai regali tradizionali. Una giornata alle terme, un pomeriggio in un centro benessere immerso nella natura lontano dalla città, oppure un rituale di bellezza su misura. Ecco alcune proposte pensate per lei.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festa della mamma: in SPA è meglio!

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