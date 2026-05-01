Festa della mamma al Museo Campano tra letture giochi esperienze sensoriali laboratori creativi e danza

Il Museo Campano di Capua organizza un evento speciale per la Festa della Mamma, aperto alle famiglie che desiderano celebrare questa ricorrenza. L’iniziativa comprende letture, giochi, esperienze sensoriali, laboratori creativi e momenti di danza, con inizio alle ore 9. La giornata si svolge nella sede che custodisce la collezione più vasta al mondo delle Matres Matutae, offrendo un'opportunità di intrattenimento e coinvolgimento per grandi e piccoli.

Il Museo Campano di Capua, la “casa” della collezione più imponente al mondo delle Matres Matutae, aprirà le sue porte ai figli che vorranno festeggiare con le proprie famiglie la Festa della Mamma, condividendo un programma di appuntamenti che prenderà il via alle ore 9.30 e si concluderà alle.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Laboratori naturali ed esperienze sensoriali nella primavera di RaggioloAmbiente, benessere e scoperta: due appuntamenti tra biodiversità ed esperienze sensoriali nel cuore del Casentino. Festa della poesia. Incontri e letture al Museo Leo-LevVINCI Un vero e proprio salottino letterario, dove autori ed editori si incontreranno per letture e approfondimenti poetici. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fiumicino celebra la Festa della Mamma: una giornata tra i fiori; Aperta la biglietteria per la sfida contro Varese con una promozione speciale per la Festa della Mamma; Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno; Un album speciale per la Festa della Mamma!. Festa della Mamma al Museo Campano di Capua, tra arte, laboratori e le celebri Matres MatutaeScopri tutti i dettagli riguardo Festa della Mamma al Museo Campano di Capua, tra arte, laboratori e le celebri Matres Matutae . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Idee per la Festa della Mamma: 10 lavoretti creativi e consigli per renderla davvero specialeScopri 10 idee creative per la Festa della Mamma: lavoretti fai-da-te, regali originali e consigli per renderla davvero speciale ... tuttogreen.it Leggi l'articolo - Biella, la Festa del Maj al ponte della Maddalena nel ricordo di Tavo Burat FOTO e VIDEO #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella facebook Felice di aver partecipato alle cerimonie per la Festa della Liberazione nella mia Firenze. Viva il 25 aprile, viva la memoria, viva la libertà! Viva l’Italia! x.com