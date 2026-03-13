Al Museo Leo-Lev di Vinci si tiene una festa dedicata alla poesia, con incontri tra autori ed editori che proporranno letture e approfondimenti sul tema. L’evento si svolge in un ambiente che richiama un salottino letterario, offrendo uno spazio di confronto tra chi crea e chi pubblica versi. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico attraverso momenti di lettura e dialogo sui temi poetici.

VINCI Un vero e proprio salottino letterario, dove autori ed editori si incontreranno per letture e approfondimenti poetici. Questa è la novità di quest’anno della Festa della poesia di Vinci, dove domani a partire dalle 15 nei locali del Museo Leo-Lev in piazza Pedretti si terrà "Il saloncino dei poeti". L’evento, totalmente gratuito, anticipa la 14esima edizione della Veglia dei poeti ed è organizzato dal Club per l’Unesco di Vinci. Per permettere la presenza del maggior numero di persone, gli incontri con autori ed editori sono stati suddivisi in quattro sessioni con orari differenziati: alle 15.30, alle 16.15, alle 17 e alle 17.45. Il tutto sarà preceduto dalla presentazione del quadro della Veglia dei poeti, dipinto da Bruna Scali (dalle 15 nella Sala del camino). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa della poesia. Incontri e letture al Museo Leo-Lev

Articoli correlati

Agli Eremitani tutti al museo con i bambini: letture animate e laboratori creativi tra arte e immaginazionePomeriggi al museo tra letture, arte e immaginazione: al Museo Eremitani di Padova arrivano letture animate e laboratori creativi ispirati all’albo...

Leggi anche: San Valentino poetico al Museo Renzi, con Sabrina Foschini pomeriggio di letture dedicate all'amore

Una raccolta di contenuti su Festa della

Temi più discussi: Festa della poesia. Incontri e letture al Museo Leo-Lev; Verso libero, a Calenzano con la primavera torna il Festival della poesia; Festa della Donna, cosa fare a Roma: dagli incontri alle rassegne, ecco gli appuntamenti in programma nel Municipio III; Cultura: dalla Festa della donna ad Achille Lauro live, nuovo fine settimana di eventi a Roma.

Festa della poesia, arriva il Saloncino. Autori ed editori a confronto a VinciSabato 14 marzo arriva il Saloncino dei poeti, la novità della Festa della poesia di Vinci, che per il 2026 anticipa l'appuntamento della 14ª edizione della Veglia dei poeti. L'evento, totalmente ... gonews.it

A Vinci la Festa della poesia si fa in tre: oltre ai Dialoghi e alla Veglia apre il 'Saloncino dei poeti'La Festa della Poesia a Vinci torna nel 2026 con un programma ricco e articolato di incontri, letture, musica e dialoghi dedicati alla parola poetica, nel ... gonews.it

Maestra in BlueJeans. Abby Posner · Paint Me Happy. Questa attività per la Festa del Papà è un laboratorio creativo e affettivo per i bambini, in cui realizzano un biglietto speciale personalizzato. Cosa fanno i bambini Dipingono il palmo della mano con un - facebook.com facebook