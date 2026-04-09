Il Salone del Mobile si avvicina, con la città che si prepara ad accogliere migliaia di visitatori e espositori provenienti da tutto il mondo. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per il settore del design e dell’arredamento, coinvolgendo anche aspetti culturali e commerciali. A pochi giorni dall’apertura, si intensificano i preparativi, tra nuove esposizioni e progetti innovativi pronti a essere presentati.

Il Salone del Mobile scalda i motori e a dispetto di tutte nubi e le incertezze a pochi giorni dal fischio di inizio (vola la vendita di biglietti) si prepara ad invadere la fiera, dal 21 al 26 aprile, con circa 1900 espositori, da 32 Paesi, 16 padiglioni sold out, e a rinsaldare la presenza in città. L’obiettivo è tenere insieme tutto, la cultura, il business, il progetto, l’industria, esplorando, ha raccontato dal palco della Triennale la presidente del Salone Maria Porro, "nuove direzioni, tracciando nuove vie, in un momento così delicato e complesso". E le novità si chiamano Salone Contract e Salone Raritas, quest’ultima una "gemma preziosa", che spingono la manifestazione oltre il prodotto e dentro i grandi progetti, il collezionismo e i nuovi mercati internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salone del Mobile, conto alla rovescia. Cultura, business e nuovi progetti. La città si prepara alla grande festa

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Temi più discussi: Frecciarossa è il Treno Ufficiale del Salone del Mobile.Milano; Salone del Mobile, conto alla rovescia. Cultura, business e nuovi progetti. La città si prepara alla grande festa; Salone del Mobile, alcune disdette di espositori per la guerra in Iran. Ma i biglietti venduti sono ai livelli degli anni scorsi; Al Salone del Mobile di Milano oltre 1.900 espositori da 32 Paesi.

Salone del Mobile, conto alla rovescia. Cultura, business e nuovi progetti. La città si prepara alla grande festaSalone Contract e Salone Raritas, le due novità di questa 64esima edizione, a dispetto di ogni incertezza. In città: dal concerto alla Scala alla Notte degli Archivi e ai nuovi percorsi per scoprire l ... ilgiorno.it

Al Salone del Mobile di Milano oltre 1.900 espositori da 32 PaesiAi blocchi di partenza la kermesse meneghina sul design, dal 21 al 26 aprile a Rho Fiera, con 16 padiglioni sold out e il 36,6% di presenze dall’estero. Al debutto i format Contract e Raritas. it.fashionnetwork.com

Salone del Mobile.Milano to Unveil Major Fashion and Design Exhibition by Palomba Serafini x.com

Dopo la notizia della tregua in Iran tirano un sospiro di sollievo anche gli addetti del settore del mobile. Tra due settimane a Milano al via il Salone con qualche disdetta, ma anche un aumento dei biglietti venduti all'estero. Servizio di Federico Simonelli https:// - facebook.com facebook