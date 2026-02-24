Dl Sicurezza carcere per chi aggredisce docenti dirigenti e personale ATA durante l’esercizio delle funzioni Testo in Gazzetta

Il decreto sicurezza introduce una nuova misura per chi aggredisce insegnanti, dirigenti e personale scolastico durante il lavoro, dopo che la Ragioneria generale dello Stato ha approvato il testo. La norma prevede il carcere per chi provoca danni fisici a queste categorie, ampliando le tutele previste finora. La legge modifica l’articolo 583-quater del Codice penale, rendendo più severi i reati contro chi ostacola il personale scolastico. La decisione sta suscitando diverse reazioni nel settore.

Il decreto sicurezza, appena bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato secondo quanto riportato dall’ANSA (24 febbraio), interviene sull’articolo 583-quater del Codice penale ampliando il perimetro delle tutele in caso di lesioni personali commesse contro determinate categorie di lavoratori nell’esercizio delle loro funzioni. Tra queste, oltre ai pubblici ufficiali, compaiono in modo esplicito il dirigente scolastico e il personale docente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Decreto sicurezza: arresto per chi aggredisce Dirigenti, docenti e ATA sono pubblici ufficiali. Stretta sulla vendita dei coltelli ai minori, genitori responsabili in caso di reato del minore. BOZZACon l’approvazione del nuovo decreto sicurezza, si intensificano le pene per chi aggredisce dirigenti, docenti e personale ATA, che ora sono considerati pubblici ufficiali.

