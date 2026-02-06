Gigi | È stato terribile dire ai miei figli che mio padre non c'era più Rimpianti sul lavoro? Il no a Step

Gigi ha ricordato il momento più difficile della sua vita, quando ha dovuto dire ai figli che il nonno non c’era più. Lui e Ross sono tornati a parlare anche del rifiuto a Step, ma è stato il dolore per la perdita a emergere di più. La scena si è interrotta tra ricordi e emozioni sincere.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.