Gigi | È stato terribile dire ai miei figli che mio padre non c'era più Rimpianti sul lavoro? Il no a Step
Gigi ha ricordato il momento più difficile della sua vita, quando ha dovuto dire ai figli che il nonno non c’era più. Lui e Ross sono tornati a parlare anche del rifiuto a Step, ma è stato il dolore per la perdita a emergere di più. La scena si è interrotta tra ricordi e emozioni sincere.
Gigi, del duo comico Gigi&Ross, si racconta in un'intervista nella quale ripercorre alcuni momenti significativi della sua vita, come la perdita di suo padre. Rivela, poi, l'unico rimpianto della sua carriera.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Gigi Ross
Ultime notizie su Gigi Ross
