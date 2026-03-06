La Cisl Sicilia presenta quattro proposte per l’occupazione femminile nel settore tecnico scientifico

La Cisl Sicilia ha presentato quattro proposte specifiche per promuovere l’occupazione femminile nel settore tecnico-scientifico. In Italia, le donne laureate in discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) superano la media europea. Queste iniziative si concentrano su misure concrete per favorire l’inserimento lavorativo femminile in questi ambiti. La presentazione è avvenuta in un incontro dedicato alle politiche occupazionali.

In Italia le donne laureate in discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) sono superiori alla media europea. A certificarlo è Eurostat secondo cui nel nostro Paese il 40% sul totale dei laureati in Stem è una donna, superando realtà come Francia (35%), Germania (29%) e Spagna (28%), e battendo anche la percentuale Ue ferma al 34,6%. Stesso trend si registra anche in Sicilia, con numeri che ogni anno crescono sia nelle Università sia negli Its. Ma subito dopo la conclusione del percorso formativo, si registra una pesante battuta d’arresto. Solo poche donne di area Stem riescono a trovare un’occupazione, soprattutto in regioni come quelle del Mezzogiorno in cui persiste un gap di genere maggiore che nel resto d’Italia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Occupazione femminile in Sicilia: aperto l’avviso regionale per inclusione, autonomia e futuro professionaleÈ attiva la piattaforma digitale per la presentazione delle domande relative all’avviso “Occupazione donna”, promosso dall’assessorato regionale...

Stipendi tech bassi: lavoro e occupazione in crisi nel settore tecnologico italiano**Le imprese tech italiane stanno cercando talenti, ma non aumentano gli stipendi.

