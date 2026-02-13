Il forte vento manda in tilt anche linea elettrica condotta idrica disagi da nord a sud

Il forte vento di questa notte ha mandato in tilt la linea elettrica principale che alimenta la condotta idrica di diverse zone, causando blackout e interruzioni nelle forniture da Nord a Sud. A causa delle persistenti condizioni meteo avverse, si sono registrati danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio a servizio delle zone di Larderia, Santa Margherita e Gesso. Un guasto che ha lasciato senza acqua molte abitazioni e attività commerciali nelle aree interessate.