Il forte vento manda in tilt anche linea elettrica e condotta idrica disagi da nord a sud

Il forte vento ha mandato in tilt anche linea elettrica e condotta idrica, causando disagi da nord a sud. A causa delle persistenti condizioni meteo avverse, si sono registrati danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio a servizio delle zone di Larderia, Santa Margherita e Gesso, interrompendo l’erogazione dell’acqua in diverse aree.