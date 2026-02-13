Il forte vento manda in tilt anche linea elettrica e condotta idrica disagi da nord a sud
Il forte vento ha mandato in tilt anche linea elettrica e condotta idrica, causando disagi da nord a sud. A causa delle persistenti condizioni meteo avverse, si sono registrati danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio a servizio delle zone di Larderia, Santa Margherita e Gesso, interrompendo l’erogazione dell’acqua in diverse aree.
A causa delle persistenti condizioni meteo avverse, si sono registrati danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio a servizio delle zone di Larderia, Santa Margherita e Gesso. I tecnici di Amam sono già intervenuti nei siti interessati per ripristinare nel più breve tempo possibile la.
I cinghiali sono arrivati anche sulla linea ferroviaria Adriatica. Circolazione in tilt, treni in forte ritardo
