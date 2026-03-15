Ferretti parte l’Opa | Komarek cerca già alleati italiani per sfidare la maggioranza cinese

L’azienda Ferretti ha avviato un’Offerta Pubblica di Acquisto, con Komarek che sta già cercando alleati tra le aziende italiane per contrastare la maggioranza cinese. La vicenda coinvolge operatori e investitori del settore nautico, mentre le trattative e le mosse strategiche si susseguono nel tentativo di consolidare le rispettive posizioni sul mercato. La situazione si sta sviluppando in un quadro di tensioni tra le parti interessate.

Forlì, 15 marzo 2026 – Chi lavora nel settore della nautica e segue da fuori la vicenda Ferretti, la paragona a una guerra fredda, una partita a scacchi. Nell’ambiente, la valutazione dell’advisor indipendente Altus viene ritenuta credibile: il colosso ‘made in Forlì’ della nautica rischia la “paralisi” con un’assemblea spaccata e metà e un nuovo cda al quale la minoranza potrebbe dare filo da torcere. Gli interrogativi. Ci sono alcune domande a cui rispondere: se con l’Opa parziale (al via domani) il miliardario ceco Karel Komarek può arrivare al massimo al 29,9%, quali alleanze immagina per arrivare al 50,1% e vincere in assemblea? Quale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferretti, parte l’Opa: Komarek cerca già alleati italiani per sfidare la maggioranza cinese Articoli correlati Opa su Ferretti Group: il ceco Komarek vuole il 30% delle azioni. La maggioranza cinese: “Con noi grandi risultati”Forlì, 9 marzo 2026 – Si agitano le acque in Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht a motore... Opa parziale del miliardario Komarek su Ferretti, il cda istituisce l' “Independent Board Committee”Ferretti è al centro di un'opa parziale del miliardario ceco Karel Komarek contrastata dall'attuale azionista di maggioranza cinese di Weichai... Approfondimenti e contenuti su Ferretti parte l'Opa Komarek cerca già... Temi più discussi: Ferretti rifiuta l’opa di Kkg e invita gli azionisti a fare lo stesso; Opa Ferretti, il Warren Buffett iraniano Sardar Biglari rileva il 3,4% del titolo; Ferretti, parte l’Opa: Komarek cerca già alleati italiani per sfidare la maggioranza cinese; Ferretti, il CDA respinge l’OPA KKCG: perché il gruppo invita gli azionisti a non aderire. Ferretti dice no all’opa di Kkcg. Il cda: «Non è equa»L’opa parziale lanciata su Ferretti dal magnate ceco Karel Komárek per raddoppiare la propria quota nel produttore di yacht non convince gli amministratori della società. ilmessaggero.it Ferretti, l’opa parziale di Kkcg parte il 16 marzoL’operazione si chiuderà il 13 aprile. Prezzo di offerta fissato a 3,50 euro per azione. L’obiettivo non è il delisting ... ilsole24ore.com Il consiglio di amministrazione del gruppo nautico Ferretti ha respinto l'offerta pubblica di acquisto parziale arrivata dal finanziare ceco Komarek che propone 3,5 euro per azione facebook Misanosportieventi Srl entra a far parte del gruppo Ferretti: è il gestore dei campi da calcio di via Platani #MisanoAdriatico #Sport x.com