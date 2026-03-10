Opa su Ferretti Group | il ceco Komarek vuole il 30% delle azioni La maggioranza cinese | Con noi grandi risultati

Un imprenditore ceco ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto su Ferretti Group, mirata al 30% delle azioni. La società cinese che controlla la maggioranza delle quote ha risposto affermando di aver ottenuto grandi risultati con la sua gestione. La vicenda si svolge a Forlì, dove ha sede il gruppo, coinvolgendo attori di diversa provenienza nel settore nautico.

Forlì, 9 marzo 2026 – Si agitano le acque in Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht a motore e imbarcazioni da diporto, con quartier generale a Forlì. Lunedì prossimo (16 marzo) scatta ufficialmente l'Opa – offerta pubblica di acquisto – parziale volontaria promossa da Kkcg Maritime, società che fa capo al miliardario ceco Karel Komarek. Attenzione: rispetto alla scalata con cui i francesi di Fnac Darty hanno conquistato Unieuro nel campo dell'elettronica al consumo, c'è una differenza. Che sta proprio nelle due parole che accompagnano l'Opa: parziale e volontaria. Significa che Komarek non può salire oltre il 30% dell'azionariato.