F1 GP Cina 2026 | Russell vince la Sprint Antonelli in pole nelle qualifiche Ferrari subito dietro

Nel fine settimana a Shanghai si svolge il Gran Premio di Formula 1 Cina 2026. Durante la Sprint Race di sabato, ha trionfato George Russell, seguito dalle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Nelle qualifiche ufficiali, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position, diventando il primo italiano a raggiungere questo risultato in questa fase. La Ferrari si è piazzata subito dietro Antonelli.

Grande spettacolo a Shanghai nel weekend del F1 GP Cina 2026. La giornata del sabato ha visto prima la Sprint Race vinta da George Russell, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e poi le qualifiche ufficiali dominate da Andrea Kimi Antonelli, che conquista una pole storica. Il giovane pilota Mercedes diventa infatti il più giovane poleman nella storia della Formula 1, superando il record stabilito da Sebastian Vettel nel 2008. Indice. Sprint Race F1 GP Cina 2026: Russell davanti alle Ferrari Classifica Sprint Race.. Qualifiche F1 GP Cina 2026: Antonelli nella storia della Formula 1 Griglia di partenza F1 GP Cina 2026.. Mercedes favorita a Shanghai, Ferrari pronta alla sfida. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - F1 GP Cina 2026: Russell vince la Sprint, Antonelli in pole nelle qualifiche. Ferrari subito dietro Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell vince la Sprint davanti alle due Ferrari. Antonelli in top-5. Dalle 08.00 le qualifiche Qualifiche GP Australia 2026, F1: Russell in pole, Antonelli sorprende. Ferrari dietro, Hamilton delusoLe qualifiche del GP d’Australia 2026 di Formula 1 aprono ufficialmente la nuova era regolamentare del mondiale e regalano subito una sorpresa: la... Altri aggiornamenti su F1 GP Cina 2026 Russell vince la Sprint... Temi più discussi: Formula 1 2026, Gp Cina: Russell vince la Sprint. Ferrari 2° e 3°; Formula 1, Gp Cina 2026: pole Russell in qualifica sprint; F1 Cina, Qualifiche Sprint: Russell batte Kimi (a rischio penalità). Hamilton 4° - Risultati - Formula 1; F1 | Qualifiche Sprint GP Cina 2026: George Russell in pole. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli il più giovane della storia in pole! Brivido Russell, Ferrari in agguatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA L'ORDINE D'ARRIVO DELLA SPRINT 9.07 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon ... oasport.it GP Cina 2026, griglia di partenza: Antonelli è super, Italia in pole dopo 17 anni! Ferrari in 2ª fila dietro le Mercedes, Hamilton batte LeclercQualifiche GP Cina, è super Antonelli! Kimi è il poleman più giovane di sempre. Secondo Russell (con problemi tecnici), Ferrari in 2ª fila ... formulapassion.it ANDREA KIMI ANTONELLI IN POLE POSITION IN CINA Andrea Kimi Antonelli ottiene la pole position del Gran Premio di Cina: è il più giovane della storia a farlo (battuto il record di Sebastian Vettel) e il quattordicesimo italiano di sempre, il primo dop - facebook.com facebook ! Nelle qualifiche del GP della Cina Kimi Antonelli con un tempo di 1:32.064 si prende la pole position. Dal 2009 l’Italia torna ad avere un pilota italiano in pole x.com