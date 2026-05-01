Ferrara e Romagna | tra rassegna botanica artigianato e sagre

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo fine settimana, Ferrara, Rimini e Gatteo Mare organizzano diverse manifestazioni. A Ferrara si tengono mostre e rassegne dedicate alla botanica, mentre Rimini ospita eventi legati all’artigianato locale. Gatteo Mare, invece, propone sagre e feste popolari. Le iniziative si svolgono in vari luoghi delle tre località e coinvolgono cittadini e visitatori interessati a diverse attività.

? Cosa sapere Ferrara, Rimini e Gatteo Mare ospitano rassegne botaniche, artigianali e sagre questo fine settimana.. L'offerta culturale emiliano-romagnola integra tradizioni locali e produzioni teatrali internazionali a Ravenna.. Domani e domenica il parco della Darsena a Ferrara ospiterà la rassegna Giardini Estensi dalle ore 10:00, portando in mostra una vasta selezione di biodiversità vegetale con espositori provenienti da tutta Italia. Mentre il primo mattino di questo venerdì 1 maggio si apre con il profumo della terra bagnata, l’Emilia-Romagna si prepara a un fine settimana che celebra la cura del dettaglio, sia esso un fiore raro o un oggetto plasmato a mano.🔗 Leggi su Ameve.eu

ferrara e romagna tra rassegna botanica artigianato e sagre
© Ameve.eu - Ferrara e Romagna: tra rassegna botanica, artigianato e sagre

Notizie correlate

Romagna in festa: tra sagre, trekking tra i vigneti e tour in VespaIl fine settimana che si apre venerdì 17 aprile 2026 vede la Romagna protagonista di un mosaico di eventi che spaziano dal folklore tradizionale alla...

Le 8 sagre da non perdere a marzo in Emilia Romagna tra ciccioli e sapori del mareBologna, 1 marzo 2026 - Marzo in Emilia-Romagna è il mese del passaggio di testimone.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Giardini Estensi: 23a edizione nel parco della Darsena di Ferrara; Settimanali, il progetto interdiocesano si amplia con l’ingresso di Ferrara?Comacchio; Bed and Breakfast più apprezzati d’Italia: Ferrara ne ha solo cinque tra i primi 500; FLC CGIL Ferrara e ADI Ferrara sottoscrivono un protocollo d’intesa per l’apertura di uno sportello territoriale a supporto di dottorande e dottorandi.

ferrara e romagna traA Ferrara tornano antiquariato e artigianatoCome ogni primo weekend del mese, torna a Ferrara il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato. Nelle piazze del centro oggetti d’epoca, mobili, quadri, libri e tutto quello che richiama l'attenz ... ilrestodelcarlino.it

ferrara e romagna traDelizia del Verginese (Ferrara): mostre tra arte e memoriaTra le stanze di questo castello, nel ferrarese, residenza storica della Famiglia d’Este, vivrai un viaggio trailrestodelcarlino.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.