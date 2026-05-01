Questo fine settimana, Ferrara, Rimini e Gatteo Mare organizzano diverse manifestazioni. A Ferrara si tengono mostre e rassegne dedicate alla botanica, mentre Rimini ospita eventi legati all’artigianato locale. Gatteo Mare, invece, propone sagre e feste popolari. Le iniziative si svolgono in vari luoghi delle tre località e coinvolgono cittadini e visitatori interessati a diverse attività.

? Cosa sapere Ferrara, Rimini e Gatteo Mare ospitano rassegne botaniche, artigianali e sagre questo fine settimana.. L'offerta culturale emiliano-romagnola integra tradizioni locali e produzioni teatrali internazionali a Ravenna.. Domani e domenica il parco della Darsena a Ferrara ospiterà la rassegna Giardini Estensi dalle ore 10:00, portando in mostra una vasta selezione di biodiversità vegetale con espositori provenienti da tutta Italia. Mentre il primo mattino di questo venerdì 1 maggio si apre con il profumo della terra bagnata, l’Emilia-Romagna si prepara a un fine settimana che celebra la cura del dettaglio, sia esso un fiore raro o un oggetto plasmato a mano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara e Romagna: tra rassegna botanica, artigianato e sagre

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