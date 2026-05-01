Ferrara Blue Walking al parco | Prevenzione e lotta al diabete

Domenica al parco Urbano si svolgerà l'evento Ferrara Blue Walking, dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il diabete attraverso l’attività fisica. L’iniziativa prevede una camminata di sensibilizzazione aperta a tutti, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita più attivo. L’appuntamento si terrà nel pomeriggio e vedrà la partecipazione di volontari e professionisti del settore sanitario.

L’attività fisica può essere un alleato per prevenire il diabete. Domenica al parco Urbano dalle 9.45 prenderà il via la seconda edizione della ‘Ferrara Blue Walking’, attività ludico-motoria promossa dall’Associazione Diabete Ferrara (ADFe), in collaborazione con numerose realtà sociosanitarie del territorio. La manifestazione, che si svilupperà su due percorsi, una camminata di 4km e una corsa di 8km per favorire la più ampia partecipazione possibile, è patrocinata dall’assessorato alle politiche sociosanitarie. La manifestazione è aperta a tutti, amici a 4 zampe compresi, con iscrizioni possibili anche in loco, con il ritrovo fissato alle 8.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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