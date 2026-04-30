Prevenzione e solidarietà contro il diabete in programma la camminata ' Blue walking'

In diverse città italiane si svolgerà la camminata 'Blue walking', un evento dedicato alla prevenzione e alla solidarietà contro il diabete. L'iniziativa invita i partecipanti a muoversi all'aperto, promuovendo l'importanza dell'attività fisica nella lotta contro questa malattia. La manifestazione coinvolge cittadini di varie età e mira a sensibilizzare sull'importanza di uno stile di vita attivo per la salute.

Praticare attività fisica può essere un alleato per prevenire e contrastare l'avanzata di una patologia come il diabete? La risposta è sì. Ferrara potrà prenderne consapevolezza da molto vicino domenica 3 maggio al parco Urbano Giorgio Bassani, da dove alle 9.45 prenderà il via la seconda.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Panoramica sull’argomento

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