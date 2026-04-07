In occasione della Giornata mondiale della Salute, nella regione della Romagna è stato avviato il progetto DiaBeat, dedicato alla prevenzione del diabete. L'iniziativa prevede attività di screening e sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale. La giornata si svolge con l’obiettivo di informare sui rischi legati a questa patologia e promuovere stili di vita più sani tra i cittadini.

Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale della Salute, Wellness Foundation lancia 'DiaBeat', nuova campagna di prevenzione del diabete promossa in collaborazione con Ausl Romagna, Diabete Romagna e Technogym, con il patrocinio dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Rimini e il supporto delle farmacie, delle palestre della salute e dei presidi sanitari del territorio di Forlì-Cesena e Rimini. Nonostante i dati della Wellness Valley siano migliori rispetto alla media nazionale - informa una nota - in Romagna 4 adulti su 10 risultano in eccesso ponderale e insufficientemente attivi, fattori che aumentano il rischio di sviluppare patologie croniche come il diabete di tipo 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata mondiale della Salute, in Romagna al via DiaBeat per prevenzione diabete

Arriva il 'Camper della Salute': giornata di visite gratuite per la prevenzione di diabete, melanoma e tumoriIl presidio è previsto il 3 aprile in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa, dalle ore 9 alle ore 17.

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