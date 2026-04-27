Fernando Alonso, pilota di lungo corso nel mondo della Formula 1, ha annunciato di essere disponibile a valutare nuove opportunità nel mercato dei piloti. Con un’esperienza che risale al 2001, Alonso ha dichiarato di sentirsi motivato e competitivo, aggiungendo di sperare che il 2026 non rappresenti la sua ultima stagione in pista. La sua carriera, ricca di tappe e cambi di team, continua a suscitare attenzione tra gli appassionati.

Fernando Alonso ne ha viste tante nell’arco della sua infinita carriera, cominciata nel 2001 e attualmente ancora in corso. Lo spagnolo ormai si ritrova in pista con avversari che non erano neppure nati quando lui ha messo piede in F1. Tuttavia, nonostante si ritrovi a correre con quella che può essere definita la più grande delusione del 2026, ossia una Aston Martin – Honda lontana anni luce dalle posizioni di vertice, il veterano iberico ha voluto sottolineare di essere ancora abile e arruolabile per il futuro. Presente al Gran Premio Storico di Monaco, il Campione del Mondo del 2005 e del 2006 è stato interpellato in merito alla possibilità che questa possa essere la sua ultima stagione nel Circus.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Fernando Alonso si mette sul mercato: “Sono motivato e competitivo, spero che il 2026 non sia la mia ultima stagione”

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