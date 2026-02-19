Arrestato a Istanbul il reporter Andrea Lucidi | fermato insieme ad altri cinque giornalisti

Andrea Lucidi, giornalista italiano con passaporto russo, è stato arrestato a Istanbul perché lavorava senza autorizzazione. La polizia turca ha fermato lui e altri cinque giornalisti stranieri, trovandoli vicino a un edificio sospetto. Le autorità li hanno condotti in un centro di espulsione, sospettandoli di attività non autorizzate. L’arresto si è verificato durante un’operazione contro presunte minacce alla sicurezza. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra gli addetti ai lavori, che chiedono chiarimenti alle autorità turche.

Il reporter italiano con cittadinanza russa Andrea Lucidi è stato arrestato a Istanbul insieme ad altri cinque colleghi di diversa nazionalità e trasferito verso un centro di espulsione. Il fermo è avvenuto nelle scorse ore, ma al momento non risultano ancora chiare le contestazioni che avrebbero portato le autorità turche a disporre il provvedimento nei confronti del gruppo di giornalisti stranieri. Secondo quanto emerso finora, Lucidi si trovava nella città turca per ragioni professionali quando è stato fermato insieme agli altri reporter. Dopo l’arresto, le autorità locali avrebbero disposto il trasferimento in una struttura destinata agli stranieri in attesa di eventuali procedure di rimpatrio o ulteriori verifiche sulla loro posizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Arrestato a Istanbul il reporter Andrea Lucidi: fermato insieme ad altri cinque giornalisti Leggi anche: Giornalista italiano fermato a Istanbul: Andrea Lucidi in un centro di espulsione, Farnesina attiva Giornalista italiano fermato in Turchia, consolato si attiva per Andrea LucidiIl giornalista italiano Andrea Lucidi è stato fermato dalla polizia turca a Istanbul, a causa di un controllo di routine che si è trasformato in un fermo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Oppio nel catalizzatore del camion in arrivo dall'Iraq: sotto sequestro 20 chili di droga. Arrestato il conducente; Palermo, resta in carcere l’accoltellatore di via Libertà. Il gip ha convalidato l’arresto; Somma Vesuviana, coltiva marijuana in casa: arrestato; Porto di Trieste, sequestrati 20 chili di oppio nascosti in un camion: arrestato un corriere. Arrestato a Istanbul il reporter Andrea Lucidi: fermato insieme ad altri cinque giornalistiIl reporter italiano con cittadinanza russa Andrea Lucidi è stato arrestato a Istanbul insieme ad altri cinque colleghi di diversa nazionalità e trasferito ... thesocialpost.it Can Yaman arrestato e rilasciato poco dopo a Istanbul: la dinamica dell’accaduto e il verbale della poliziaCan Yaman è stato arrestato e rilasciato poco dopo a Istanbul nell’ambito di un’indagine antidroga condotta dalla polizia. Nella vicenda sono stati coinvolti anche altri personaggi pubblici. Ecco la ... fanpage.it Il giornalista italiano Andrea Lucidi è stato arrestato in Turchia insieme a una delegazione internazionale, secondo quanto riferito in una nota diffusa dall'organizzazione International Solidarity for Political Prisoners (IS4PP). La delegazione, composta da avvoc facebook Andrea Lucidi arrestato in Turchia. Lo scrive il canale Donbass Italia, gestito dal suo sodale Vincenzo Lorusso. x.com