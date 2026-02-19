Giornalista italiano fermato a Istanbul | la Farnesina si attiva per il reporter filorusso Andrea Lucidi

Il giornalista italiano Andrea Lucidi è stato arrestato oggi 19 febbraio 2026 a Istanbul durante un’operazione di polizia che ha coinvolto anche una delegazione internazionale. La Farnesina ha subito avviato le pratiche per chiarire la situazione e garantire la sua liberazione. Lucidi, noto per le sue inchieste sul fronte orientale, si trovava nella città turca per un reportage. Le autorità italiane richiedono spiegazioni e chiedono il rispetto dei diritti del giornalista, mentre le indagini continuano. La notizia ha già suscitato reazioni a livello diplomatico.

Un’operazione di polizia nelle strade di Istanbul ha fatto scattare un delicato caso diplomatico che vede coinvolto il giornalista italiano Andrea Lucidi, fermato oggi 19 febbraio 2026 dalle autorità turche insieme a una delegazione internazionale. Lucidi, noto per le sue posizioni marcatamente filorusse e per i reportage dal Donbass al seguito delle truppe di Mosca, è stato condotto in un centro di espulsione alla periferia della metropoli sul Bosforo, in attesa di una probabile procedura di deportazione. La Farnesina, attraverso il Consolato Generale d’Italia a Istanbul, ha attivato i canali diplomatici per acquisire elementi certi sulla natura del fermo e garantire al connazionale tutta l’assistenza consolare necessaria, monitorando da vicino le condizioni di detenzione del reporter, descritto da Reporters Sans Frontières come un « inviato per un sito propagandista per Putin ».🔗 Leggi su Open.online Giornalista italiano fermato a Istanbul: Andrea Lucidi in un centro di espulsione, Farnesina attivaAndrea Lucidi, giornalista italiano, è stato fermato a Istanbul a causa di un'operazione di polizia che ha coinvolto anche altri reporter di varie nazionalità. Giornalista italiano fermato in Turchia, consolato si attiva per Andrea LucidiIl giornalista italiano Andrea Lucidi è stato fermato dalla polizia turca a Istanbul, a causa di un controllo di routine che si è trasformato in un fermo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chi è Nancy Guthrie, la madre di una giornalista tv USA e cosa sappiamo sulla sua scomparsa; Blitz in un palazzo del centro di Milano, trovato un kg di fumo (e coca) in portineria: custode arrestato; Milano Cortina, le gare di oggi: dall'esordio dello sci alpinismo al pattinaggio di figura, orari e dove vedere gli azzurri; Reggio accoglie Lucio Luca, viaggio nella memoria italiana tra depistaggi e verità negate nel cuore del dibattito contemporaneo · ilreggino.it. Giornalista italiano fermato a Istanbul: Andrea Lucidi in un centro di espulsione, Farnesina attivaIl reporter filo russo vicino ai media del Cremlino è stato bloccato con una delegazione internazionale durante una missione sulle carceri turche ... msn.com Fermato un giornalista italiano in Turchia: il Consolato Generale si attivaIl Consolato Generale d'Italia a Istanbul e la Farnesina sono al lavoro per assistere Andrea Lucidi, fermato dalla polizia turca mentre partecipava a visite su nuovi modelli carcerari ... notizie.it Giornalista italiano fermato a Istanbul: la Farnesina si attiva per il reporter filorusso Andrea Lucidi x.com Il giornalista italiano Andrea Lucidi è stato arrestato in Turchia insieme a una delegazione internazionale, secondo quanto riferito in una nota diffusa dall'organizzazione International Solidarity for Political Prisoners (IS4PP). La delegazione, composta da avvoc facebook