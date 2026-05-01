Fermana verso la Serie D | Gentiliani punta tutto sugli spareggi
La squadra di Fermana, guidata dall'allenatore Gentiliani, si prepara ad affrontare i primi spareggi nazionali il 24 maggio, con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie D. La partita rappresenta una tappa decisiva per il club, che cerca di ottenere il passaggio di categoria attraverso questa fase di qualificazione. La sfida si svolgerà in una data specifica, segnando un momento importante nel percorso della formazione.
? Cosa sapere La Fermana di Gentiliani affronta i primi spareggi nazionali per la Serie D il 24 maggio.. Il gruppo riprende gli allenamenti lunedì per preparare la sfida contro una squadra umbra.. Il 24 maggio segnerà il destino della Fermana nei primi turni degli spareggi nazionali, con la squadra ferma in una pausa rigenerativa prima di riprendere i lavori lunedì prossimo. Dopo l’intensità del campionato, il gruppo guidato da Fofi si trova ora in un momento di stacco necessario per affrontare la sfida decisiva in trasferta. La gestione del gruppo passa per le parole di Augusto Gentiliani, il quale ha analizzato le prospettive future della compagine dopo l’analisi del percorso fatto finora.🔗 Leggi su Ameve.eu
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