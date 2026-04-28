Fermana è iniziata la missione spareggi per la serie D

La Fermana ha iniziato gli spareggi per la Serie D. Nella partita ad Urbania, la squadra ha raggiunto un risultato che permette di avvicinarsi alla qualificazione diretta agli spareggi nazionali. In caso contrario, dovrà comunque affrontare la doppia sfida extra regione, che concede un biglietto per la prossima Serie D. La partita ha segnato un passaggio importante nel cammino della squadra verso la promozione.

Ad Urbania è arrivato il punto che si cercava prima della gara per blindare la qualificazione diretta agli spareggi nazionali per la Fermana che alla fine, sarebbe comunque andata direttamente a giocarsi la doppia sfida extra regione che mette in palio un posto per la prossima Serie D. Il gol di Carmona in terra durantina ha posto subito, nel primo tempo, l’ago della bilancia dalla parte della Fermana che ha subito il pari di Conti ma poi effettivamente non ha più corso rischi eccessivi, andando anzi vicina al gol della vittoria. Missione compiuta, seconda piazza in ghiaccio e campionato che abbassa il suo sipario. Ora la possibilità di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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