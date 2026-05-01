Un fenicottero rosa è stato avvistato tra i palazzi di via Palestrina a Cagliari. La presenza dell'animale ha attirato l'attenzione dei residenti, che hanno segnalato l'episodio alle autorità competenti. Il fenicottero si muoveva lentamente lungo la strada, suscitando sorpresa tra chi lo ha notato. Le forze dell'ordine sono intervenute per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dell’animale.

? Cosa sapere Un fenicottero rosa è stato avvistato camminando tra i palazzi di via Palestrina a Cagliari.. L'esemplare è stato trasferito presso il centro specializzato di Monastir per accertamenti medici.. Un esemplare di fenicottero rosa è apparso improvvisamente tra i palazzi del centro di Cagliari, camminando lungo il marciapiede di via Palestrina e scatenando una reazione immediata tra passanti e residenti della zona urbana. L’episodio, avvenuto in un contesto cittadino lontano dalle zone umide, ha trasformato la normale routine del quartiere in un momento di grande stupore collettivo. Il volatile, che sembrava aver perso la rotta dai suoi habitat naturali, si è ritrovato a muoversi con difficoltà tra le automobili parcheggiate e il flusso delle persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fenicottero rosa tra i palazzi: stupore a Cagliari in via Palestrina

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