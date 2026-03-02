Schianto su via Quadrelle tra Palestrina e Valmontone | furgone ribaltato e un ferito in codice rosso

Questa mattina alle 07:30, un incidente si è verificato lungo via Quadrelle tra Palestrina e Valmontone. Un furgone si è ribaltato nel tratto vicino al deposito di automobili e una persona è rimasta ferita in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza e hanno trasportato il ferito in ospedale.

L'impatto è stato di estrema violenza: a seguito dell'urto, il veicolo commerciale si è ribaltato finendo trasversalmente sulla carreggiata Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 07:30, lungo via Quadrelle, all'altezza del deposito di automobili situato nel territorio del Comune di Palestrina, in prossimità del confine con Valmontone. Il bilancio del sinistro è di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, e pesanti disagi alla circolazione stradale. A scontrarsi frontalmente sono stati un furgone e una Fiat Panda che procedeva in direzione Palestrina. L'impatto è stato di estrema violenza: a seguito dell'urto, il veicolo commerciale si è ribaltato finendo trasversalmente sulla carreggiata e bloccando di fatto il passaggio in entrambe le direzioni.

