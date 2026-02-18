Nuovi finanziamenti a fondo perduto per imprese e startup giovanili in Friuli Venezia Giulia | tre incontri a udine pordenone e trieste

Il Friuli Venezia Giulia introduce nuovi finanziamenti a fondo perduto per imprese e startup under 40, a causa della crescente domanda di supporto ai giovani imprenditori. Tre incontri a Udine, Pordenone e Trieste spiegano come ottenere questi fondi e quali spese sono ammesse. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle risorse e chiarire i requisiti necessari per presentare le domande. TEC4I FVG, il Polo Tecnologico di Pordenone, organizza questi incontri per aiutare i giovani a muoversi tra le procedure di finanziamento. Gli appuntamenti si svolgono nelle prossime settimane.

Nuove opportunità di finanziamento a fondo perduto per imprese e startup giovanili (under 40) del Friuli Venezia Giulia: per aiutare i potenziali beneficiari a orientarsi tra requisiti, spese ammissibili e modalità di candidatura, TEC4I FVG, Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone, ASPERASTRA Innovation LAB, Confindustria Udine e Confindustria Alto Adriatico, promuovono tre appuntamenti dal titolo "Start now! Contributi a fondo perduto per imprese e startup giovanili del Friuli Venezia Giulia", ospitati a Udine, Pordenone e Trieste. Il bando regionale dedicato all'imprenditoria giovanile mette a disposizione risorse complessive per oltre 3.