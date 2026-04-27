La Banca Popolare di Cortona ha recentemente annunciato il suo impegno a rafforzare i servizi di prossimità, puntando a mantenere un rapporto diretto con i clienti nelle comunità locali. La banca ha dichiarato di voler continuare a investire in iniziative che favoriscano la vicinanza con il territorio, anche in un contesto di sfide finanziarie e cambiamenti nel settore bancario.

"ANDARE in direzione ostinata e contraria", come cantava De André e fare come il calabrone: volare anche quando sembra impossibile farlo. È questa la sfida di tante banche territoriali e tra queste della Banca Popolare di Cortona, una banca di comunità che agisce tra Toscana e Umbria, nonché la più antica Popolare italiana fondata nel 1881 dallo spirito indomito di Girolamo Mancini, eclettico cortonese amico di Luigi Luzzatti, padre del credito popolare in Italia e all’estero. "La nostra convinta missione – spiega il direttore generale Roberto Calzini – è quella di stare sul territorio con competenza e presenza, impegnando tutte le nostre capacità di relazione per fare crescere l’economia e soddisfare i bisogni delle famiglie".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Banca popolare di Cortona: "Puntiamo sulla prossimità"

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