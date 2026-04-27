Banca popolare di Cortona | Puntiamo sulla prossimità

Da quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca Popolare di Cortona ha recentemente annunciato il suo impegno a rafforzare i servizi di prossimità, puntando a mantenere un rapporto diretto con i clienti nelle comunità locali. La banca ha dichiarato di voler continuare a investire in iniziative che favoriscano la vicinanza con il territorio, anche in un contesto di sfide finanziarie e cambiamenti nel settore bancario.

"ANDARE in direzione ostinata e contraria", come cantava De André e fare come il calabrone: volare anche quando sembra impossibile farlo. È questa la sfida di tante banche territoriali e tra queste della Banca Popolare di Cortona, una banca di comunità che agisce tra Toscana e Umbria, nonché la più antica Popolare italiana fondata nel 1881 dallo spirito indomito di Girolamo Mancini, eclettico cortonese amico di Luigi Luzzatti, padre del credito popolare in Italia e all’estero. "La nostra convinta missione – spiega il direttore generale Roberto Calzini – è quella di stare sul territorio con competenza e presenza, impegnando tutte le nostre capacità di relazione per fare crescere l’economia e soddisfare i bisogni delle famiglie".🔗 Leggi su Quotidiano.net

banca popolare di cortona puntiamo sulla prossimit224
© Quotidiano.net - Banca popolare di Cortona: "Puntiamo sulla prossimità"

Notizie correlate

Banca Popolare di Sondrio è diventata BperÈ operativa da lunedì 20 aprile l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, a completamento del percorso avviato nel febbraio 2025 con...

C'è l'ok dei soci: Bper incorporerà Banca Popolare di SondrioL'operazione prevede un rapporto di cambio pari a 1,45 azioni BPER Banca per ogni azione ordinaria della Popolare di Sondrio.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Banca Popolare di Cortona: un 2025 all’insegna di Solidità e Crescita Prudente; Banca di Cortona, ecco i numeri. Bilanci e dividendi in crescita. L’utile ha raggiunto i 4 milioni; Banca popolare di Cortona: Puntiamo sulla prossimità; Dalla Regione 70mila euro per rifare l’illuminazione pubblica.

banca popolare di cortonaBanca popolare di Cortona: Puntiamo sulla prossimitàANDARE in direzione ostinata e contraria, come cantava De André e fare come il calabrone: volare anche quando sembra ... quotidiano.net

Ige Gold rafforza le proprie radici societarie: entrano Unoaerre e Banca Popolare di CortonaArezzo, 17 gennaio 2026 – Ige Gold rafforza le proprie radici societarie: entrano Unoaerre e Banca Popolare di Cortona. Un’operazione che unisce la grande tradizione orafa italiana e la solidità del ... lanazione.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.