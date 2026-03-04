Emergenza voli crisi senza precedenti I voli azzerati le perdite miliardarie l’impatto sul turismo italiano

La crisi del settore aereo e turistico in Italia si aggrava con voli cancellati e perdite miliardarie. La terza guerra del Golfo ha causato l’azzeramento di molte rotte aeree, determinando un forte impatto sui flussi turistici nel paese. Le compagnie aeree e gli operatori turistici si trovano a fronteggiare una situazione estremamente difficile, con conseguenze immediate sui pagamenti e sugli affari.

Roma, 4 febbraio 2026 – La terza guerra del Golfo sta scatenando una crisi senza precedenti nel settore aereo e turistico. Dall’inizio dell’escalation il traffico aereo nella regione ha subito la più grave interruzione globale dai tempi della pandemia Covid. Secondo dati di Flightradar24, Cirium e Bloomberg (aggiornati al 4 marzo 2026), sono stati cancellati oltre 12.300-20.000 voli da e per Medio Oriente e Golfo, con hub principali come Dubai, Abu Dhabi e Doha parzialmente o totalmente neutralizzati per giorni. Spazi aerei chiusi o limitati su Iran, Iraq, Israele, Libano, Giordania, Qatar, Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi Uniti e parti di Arabia Saudita hanno costretto deviazioni massive, con voli daper Asia deviati su rotte alternative (aumento di tempi e costi carburante). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Tempesta senza precedenti paralizza il nord-est: 3.500 voli cancellatiUna tempesta di neve senza precedenti ha paralizzato il nord-est degli Stati Uniti, trasformando città come New York in scenari invernali surreali.

Cuba in crisi energetica: blocco USA del petrolio venezuelano paralizza voli e turismo, l’isola rischia l’isolamento.Cuba sull’orlo del collasso: il bando USA al petrolio paralizza l’isola La decisione degli Stati Uniti di bloccare le forniture di petrolio dal...

Crisi in Medio Oriente, voli cancellati: come ottenere rimborso o riprotezione senza perdere soldiLa crisi in medio oriente sta portando alla cancellazione di migliaia di voli. Cosa fare e come ottenere il rimborso.

La crisi in Medioriente, Tajani: «Pronti nuovi voli di rientro». Le indicazioni della Farnesina per gli italiani all'esteroTutte le istruzioni inviate a chi si trova negli Emirati ed è registrato sulla app Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it

Due sorelle pugliesi bloccate a Dubai, il viaggio dei desideri si trasforma in un incubo: «Fateci tornare a casa dai nostri familiari»

Traffico ereo internazionale paralizzato, emergenza voli cancellati e "Gps Spoofing": guida ai rimborsi per forza maggiore e alle rotte sicure