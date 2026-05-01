Mentre in Italia si festeggiava la Festa dei Lavoratori, una nota showgirl ha partecipato alla prima Comunione della figlia. L’evento si è svolto in un contesto intimo, con la donna che ha scelto un look elegante. La famiglia era presente per condividere questo momento speciale. I due genitori hanno assistito alla cerimonia, che si è tenuta in una chiesa locale.

Mentre il resto del paese celebrava la Festa dei Lavoratori, Federica Nargi e Alessandro Matri si dedicavano a ben altra ricorrenza. Proprio il 1° maggio si è infatti tenuta la prima Comunione della piccola Sofia, la prima figlia della coppia. Il grande giorno è stato l’occasione per riunire l’intera famiglia e sfoggiare elegantissimi outfit en pendant. La prima Comunione della piccola Sofia. “ Un giorno pieno di emozioni e luce: la tua prima Comunione”: così con una storia sul suo seguitissimo profilo Instagram, Federica Nargi ha raccontato il grande giorno di Sofia, la sua figlia maggiore, di 9 anni. Anche il papà Alessandro Matri, condividendo una foto di famiglia, ha dedicato alla sua piccola un dolce pensiero social.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Nargi festeggia la prima Comunione di Sofia, ed è elegantissima

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Federica Nargi e lo scatto di famiglia in occasione della prima Comunione della primogenita - facebook.com facebook