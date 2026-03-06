Federica Nargi ha dichiarato che in un mondo dominato dagli eccessi, la vera bellezza si trova nel ritorno all’essenzialità. Ha anche parlato di prodotti semplici, efficaci e funzionali alla vita quotidiana, sottolineando l’importanza di scelte coerenti con uno stile di vita più autentico e naturale. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di attenzione ai valori semplici e pratici.

Genuinità, naturalezza, carattere sono infatti le parole chiave che descrivono il marchio, votato a un'idea di bellezza essenziale e pratica, che agli eccessi dell'epoca in cui viviamo risponde con poche proposte, ma mirate, e soprattutto facili da utilizzare. «Per me è importante la praticità e l'utilizzo intuitivo dei prodotti, che sono pensati proprio per la vita di tutti i giorni, per chi ha poco tempo o non è esperto», ci dice mentre ci racconta la sua sfida, quella di voler tornare all'essenziale, e di vedere nel make-up una possibilità di valorizzare la propria unicità, senza trasformarsi o conformarsi a tutti i costi ai trend imperanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federica Nargi: «In un mondo di eccessi, la vera bellezza, per me, è tornare all'essenzialità»

Federica Nargi e Alessandro Matri: “Momenti di crisi”. E svela la difficoltà a BallandoFederica Nargi è rimasta quella di sempre: solare, sognatrice, ma con i piedi ben piantati a terra.

Federica Brignone assapora il rientro in Coppa del Mondo: “È ora di tornare con le ragazze!”Nel post odierno l’azzurra, infatti, oltre ai ringraziamenti di rito allo staff che l’ha seguita ed alle piste che l’hanno ospitata, infatti, ha...

Una selezione di notizie su Federica Nargi.

Temi più discussi: Federica Nargi: In un mondo di eccessi, la vera bellezza, per me, è tornare all'essenzialità; Affari tuoi, Paola torna a casa a mani vuote; Notre Dame de Paris compie 25 anni. Cocciante: Bello essere ancora qui; Notre Dame de Paris: il ritorno a Milano incanta il Teatro Arcimboldi.

Alessandro Matri accusato di bestemmiare in un video con Federica Nargi, la replica di lei: Siete pesantiFederica Nargi interviene sui social per difendere il suo compagno Alessandro Matri. La risposta della showgirl a un’utente che accusava il calciatore di aver bestemmiato: Siete pesantissimi, ma dove ... fanpage.it

Federica Nargi e Costanza Caracciolo tornano a Striscia la notizia: stacchetto con Matri e Vieri dopo 18 anniFederica Nargi e Costanza Caracciolo tornano nello studio di Striscia la notizia per la prima volta dopo 18 anni dal loro primo stacchetto. Le due storiche veline del programma si esibiranno assieme a ... corrieredellumbria.it

Buona serata da Federica Nargi - facebook.com facebook

Alcuni momenti della favolosa serata di Federica Nargi, Costanza Caracciolo, Alessandro Matri e Christian Vieri in perfetto stile 007 #Striscialanotizia x.com