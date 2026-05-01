Il partito di centrodestra ha segnalato una perdita di 369 milioni di euro nei bilanci della sanità regionale, evidenziando una situazione finanziaria critica. Secondo quanto dichiarato, questa situazione potrebbe portare a un aumento delle tasse sui cittadini. La vicenda riguarda i conti pubblici del settore sanitario e le possibili ripercussioni economiche per la popolazione locale. Sul tema si stanno confrontando diverse posizioni tra le forze politiche e le istituzioni regionali.

Una voragine da 369 milioni nei conti della sanità pugliese, con il rischio concreto che il costo ricada sui cittadini sotto forma di aumento dell'Irpef. Così il centrodestra accende i riflettori sulla crisi, con un comunicato congiunto firmato dai capigruppo di Fdi, Fi, Lega e Misto in consiglio regionale, che chiede "nomi e cognomi" dei responsabili del disavanzo maturato nel 2025 e reclama l'istituzione di una commissione d'indagine. Il tutto, rimarca ancora l'opposizione, mentre alla Regione, che da 21 anni è governata ininterrottamente dal centrosinistra, ora tocca spiegare a Mef e dicastero della Salute in che modo rientrare dal deficit-monstre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fdi lancia l'allarme: "Spese fuori controllo nella sanità pugliese"

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